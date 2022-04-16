AKP üye kartını kürsüye bıraktı, CHP'ye katıldı

16 Nisan 2022 Cumartesi, 16:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli’de üye katılım törenine katıldı. Geçmişte AKP ya da MHP’ye üye olan veya hiçbir siyasi partiye üye olamayan 400 kişiye CHP rozetinin takıldığı törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Törende CHP’nin yeni üyelerine de söz verildi. Ev hanımı Ayşe Arayan, avukat Ceylan Mercan, iş insanı Bülent Kurt, üniversite öğrencisi Ayşenur Ulus ve üniversite mezunu konfeksiyon işçisi Esra Erdağ neden CHP’ye katıldıklarını anlattı. CHP’nin bazı yeni üyeleri konuşma yaptı.

Ev hanımı Ayşe Arayan: “Ben AK Parti’deydim, oradan bir hizmet görmediğim için CHP’ye geçiyorum. Ben bir gün okula gittim, okulun orada tanımadığım biri, ‘Bir etkinliğimiz var gelmek ister misin’ dedi. ‘Hastaneye götürebilir miyim’ dedi. Benimle ilgilendiler, Özgür Bey ve Sibel Hanım. Aile gibi gördüm onları. Şimdiden sonra ben CHP’liyim. Hiç tanımadığım halde benimle ilgilendiler. Aile gibi biliyorum onları. AK Parti kartımı bırakıyorum buraya.”