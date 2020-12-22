AKP’li Zengin canlı yayında “Silivri soğuktur” şakasına güldü

22 Aralık 2020 Salı, 15:29

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Twitch platformu üzerinden yayınlanan bir programa görüntülü konuşma yöntemiyle katıldı.

Programı sunan İbrahim Haskoloğlu, Özlem Zengin’in oğlunu kast ederek, “Hamidullah'a chatten soru gelmiş. Kendisi oyun konsollarına vergiler hakkında neler düşünüyor diye sormuşlar” dedi.

Zengin bunun üzerine soruyu oğluna yöneltti. Oğlundan konuyla ilgili görüşünü alan Zengin, "Vergiler azaltılmalı diyor” ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Haskoloğlu, bu yanıta gelen “Silivri soğuktur” şeklindeki yorumları aktardı.

AKP’li Zengin, Türkiye’de iktidarın baskıcı politikalarına işaret etmek kullanılan şaka yollu bu cezaevi göndermesine gülerek karşılık verdi.