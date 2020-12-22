AKP’li Zengin canlı yayında “Silivri soğuktur” şakasına güldü
İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan bir programa katılan AKP’li Özlem Zengin, oğlunun oyun konsollarına gelen vergilerin azaltılması yönündeki görüşünü paylaştı. Zengin, program sunucusunun “Silivri soğuktur şeklide yorumlar geliyor” demesine, gülerek karşılık verdi.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Twitch platformu üzerinden yayınlanan bir programa görüntülü konuşma yöntemiyle katıldı.
Programı sunan İbrahim Haskoloğlu, Özlem Zengin’in oğlunu kast ederek, “Hamidullah'a chatten soru gelmiş. Kendisi oyun konsollarına vergiler hakkında neler düşünüyor diye sormuşlar” dedi.
Zengin bunun üzerine soruyu oğluna yöneltti. Oğlundan konuyla ilgili görüşünü alan Zengin, "Vergiler azaltılmalı diyor” ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Haskoloğlu, bu yanıta gelen “Silivri soğuktur” şeklindeki yorumları aktardı.
AKP’li Zengin, Türkiye’de iktidarın baskıcı politikalarına işaret etmek kullanılan şaka yollu bu cezaevi göndermesine gülerek karşılık verdi.
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