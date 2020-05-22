AKP’liden Erdoğan’a: ‘Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin’

22 Mayıs 2020 Cuma, 22:54

AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AKP Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AKP İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal ve AKP Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur’un da katıldığı ve bugün akşam saatlerinde yapılan video konferansta Belediye Başkanı Aşgın’dan sonra söz alan AKP Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen geçebilir. Ama bazen diyorum ki,çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz” diye konuştu. Erdoğan ise AKP’li Demir’in bu sözlerine karşılık, “Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmek nasip etsin” cevabı verdi.



