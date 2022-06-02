Akşener iktidara sert sözlerle yüklendi: 'Arkalarına bakmadan gidiyorlar'

02 Haziran 2022 Perşembe, 14:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Burdur’un Yeşilova ilçesinde açıklamalarda bulundu.

“Şu anda burada bulunmanız benim için çok önemli. Aynı zamanda bir vebal. Önce hakkınızı helal edin” diyen Akşener, “Cenâb-ı Hak beni sizlere karşı mahcup etmesin, beni size yalan söyleyenlerden eylemesin, beni sizin hakkınızı alıp yandaşlara verenlerden eylemesin. Senin çocuğun 92 puanla atanamadan evde umutsuzca yatarken; yandaşların, ayısı olanın dayısı olanın 58 puanla atandığı bir ülkeyi, sizin karşınızda savunmayı nasip etmesin“ ifadelerini kullandı.

İki buçuk yıldır il il, ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf gezdiğini hatırlatan Akşener, "Esnafların dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki insanların dertlerini dinledim. O dertleri kamuoyu ile paylaştım" dedi.