Akşener, üniversitelilere seslendi: “biz büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum”

14 Haziran 2022 Salı, 10:49

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından 27 Mayıs’ta Beykent Üniversitesi’nde gençlerle yaptığı buluşmadan bir bölümü video olarak yayınladı. Akşener, videoyu, “Bugün gençlerimize bir özür borcumuz var... Ellerinden alınan fırsatlar, imkânlar, çalınan hayalleri için büyük bir özür borcumuz var. Özgürce yaşayabilecekleri bir ülke, bir Cumhuriyet borcumuz var. Biz bu borcu ödemeye talibiz. Ve emin olun ki ödeyeceğiz. Çok az kaldı” notu ile yayınladı. Akşener videoda şunları kaydetti:

“Ben bir köyde doğdum. 3 sınıf bir arada okudum, ilkokulu. Annem ilkokul 3’e kadar okumuştu, babam orta okul mezunuydu. Devlet memuru bir tarafıyla da bir ailenin çocuğuyum. Ama o köy ilkokulundaki öğretmenlerimiz bizim, çalışkan, işte böyle hevesli, bir şeyler yapmaya müsait… Kız erkek fark etmeden, o çocuklara özel bir önem verirlerdi. Bilirlerdi ki o köyden çıkıp burada sizin karşınızda olmanın yolu, eğitimin sağladığı fırsat eşitliğidir.