Akşener'den Erdoğan'a 'canlılar' tepkisi: Yazıklar olsun
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangında yaşamını yitiren canlılara ilişkin kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.
A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan, yangında yaşamını yitiren canlılara ilişkin dün akşam şunları söylemişti:
“Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.’ Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık, dedik: Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız.”
AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN!
Twitter hesabı üzerinden “Vicdanınıza sesleniyorum” diye yazan İYİ Parti lideri, şunları kaydetti: “Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?”
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