Akşener'den Erdoğan'a çok sert 'Atatürk' tepkisi!

14 Temmuz 2020 Salı, 12:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından yaptığı konuşmadaki "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı" sözlerine "Kendine gel sayın Erdoğan. Cumhuriyetin kayıtlarına Ayasofya’yı cami olarak tescil eden ikinci kişi o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk’tür. Dizilerden tarih, fesliden Cumhuriyet tarihi okursan makamının farkındalığı ile konuşamazsın" diyerek tepki gösterdi.

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Ayasofya’nın Osmanlı dönemindeki fatihinin Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet dönemindeki fatihinin ise Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyleyerek "Topu gereksiz yere idari yargıya atıp oradan çıkan kararla kendini Ayasofya fatihi ilan etmeye kalkmak acizliktir, kendini gülünç duruma düşürmektir"dedi.

"FESLİDEN TARİHİ OKURSAN MAKAMININ FARKINDALIĞI İLE KONUŞAMAZSIN"

Akşener, şöyle konuştu:

"Hayırlı olsun ama işin en başında yaptığım bir uyarıyı tekrarlama ihtiyacı hissediyorum; Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın. Sayın Erdoğan, Danıştay’ın kararından sonra ekranlara çıkıp kavgadan beslenen bir ruh hali ile Cumhuriyet ile bitmeyen kavgasının dışavurumu niteliğinde birleştiren değil yine, yeniden ayrıştıran bir konuşma yaptı. Çıktı, utanmadan Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alınan kararı hem hukuki bir hata hem de ihanet olarak tanımladı. Kendine gel sayın Erdoğan. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Cumhuriyetin kayıtlarına Ayasofya’yı cami olarak tescil eden ikinci kişi o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu gerçek ortadayken hukuki hatadan söz etmek, utanmadan tarihe ihanet yakıştırması yapmak makamı ne olursa olsun kimsenin haddi değildir. Ayasofya’nın Osmanlı dönemindeki fatihi Sultan Mehmet Han, Cumhuriyet dönemindeki fatihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Topu gereksiz yere idari yargıya atıp oradan çıkan kararla kendini Ayasofya fatihi ilan etmeye kalkmak acizliktir, kendini gülünç duruma düşürmektir. Sayın Erdoğan, Danıştay bir kara verdi, partiler destek verdi, yargı karar verdi. İş bitti. Bütün bunları yapabilme imkânı da Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet verdi hepimize. Mesele bundan ibaret. Tarihini bilerek konuş. Dizilerden tarih, fesliden Cumhuriyet tarihi okursan makamının farkındalığı ile konuşamazsın."c