Aleyna Çakır'ın katil zanlısından sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi
Aleyna Çakır'ı öldürüp intihar süsü verdiği ileri sürülen Ümitcan Uygun, bu sefer bir sosyal medya fenomenini ölümle tehdit etti.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın intihar ettiği öne sürülürken, olayın baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uzun bir süre Türkiye’nin gündeminde olmuştu.
Çakır'a uyguladığı şiddet anlarını sosyal medyadan yayan Uygun uzun bir süre sessizliğe bürünürken, dün sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Uygun'un açtığı canlı yayına TikTok fenomeni Abdullah S. de katıldı.
"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM"
Yayında birçok yorum yapılırken, fenomen Abdullah S. "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin? Adalet yerini bulacak" dedi.
Alkollü olduğu düşünülen Uygun bu yoruma sinirlendi. Tehdit ve küfürler savurmaya başlayan Uygun, "Seni de öldüreceğim" ifadesini kullandı. Uygun'un bu sözleri videoda bulunan kullanıcılar tarafından tepki çekti.
NE OLMUŞTU?
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızmıştı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Ümitcan Uygun daha sonra serbest bırakılırken bu durum tüm Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.
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