Ali Babacan: DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek

27 Nisan 2022 Çarşamba, 18:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan 6'lı ittifak masası üzerine görüşmeler sürerken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kişisel sosyal medya hesabından partisinin seçim kararı ile ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASADAKİ SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Babacan, söz konusu karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Partimiz kendi adıyla kendi logosuyla seçime girme kararı almıştır. Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim. Altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız, işbirliği alanlarımızı genişletme korusunda kararlıyız. Mutabık kaldığımız alanlarda, altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle, işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz.

Kin ve intikam zehriyle alınan kararların adaletsizlikten başka hiçbir şey getirmediğini tarih boyunca deneyimledik, deneyimliyoruz. Türkiye’yi ‘rövanşların ülkesi’ yapmayacağız."

DEVA lideri, "Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun diyorum. Türkiye 1'den büyüktür, Türkiye 1'den büyüktür, Türkiye 1'den büyüktür. Hodri meydan diyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Barajları yıkıp geçeceğiz" dedi.

"İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, dikkat çeken paylaşıma ilişkin yaptığı açıklamayı yineledi.

Babacan, "Altılı masa ile ilgili bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalışma alanlarında katkı vermeye devam edeceğiz. O masadaki siyasi partilerin her biri ile işbirliği alanlarını genişletme konusunda tam bir irademiz var" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK SORUSUNA YAKIT

Babacan, "Bizim baraj derdimiz yok. Bize gelebilecek farklı tekliflere, farklı işbirliği alanlarına açık olduğumuzu, her zaman diyalogtan yana olduğumuzu ifade ettik" sözlerini kullandı.

"A PLANIMIZ ORTAK ADAY"

6’lı masayla ilgili sözlerinin arkasında olduklarını tekrarlayan Babacan 24 Nisan’da yaptıkları son toplantıya dikkat çekti.

Son liderler zirvesinde yapılan açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının tarifini yaptıklarını hatırlatan Babacan, “Ortak cumhurbaşkanı adayı seçimlerde başarı sağlamak için önemli olacaktır. Mutabakat sağlanamazsa farklı seçeneklere de bakılır. A planımız 6’lı masada ortak aday oluşturup tek adayla seçimlere girmek. A planımız bu” dedi