Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize polis yetişti

Abone Ol google-news

Amasya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek üzere sınav merkezine gelen ve kimliğini evde unuttuğunu fark eden Efe Zile isimli öğrencinin yardımına motorize trafik polisi yetişti.

DHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 12:16

YKS sınavına girmek için Akbilek Mahallesi Hakimiyet Caddesi'ndeki Eğitim Fakültesi'ne gelen Efe Zile nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Zile, okul önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisinden yardım istedi. Öğrenciyi motosikletle İl Nüfus Müdürlüğüne götüren polis, geçici kimlik belgesini almasının ardından yeniden okula getirerek sınava yetiştirdi. 

amasya YKS YKS 2022 YKS sınavı polis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler