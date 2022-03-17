Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
Amasya'da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan Şelalesi buz tuttu.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Amasya'da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi'nde bulunan Su Atan Şelalesi dondu. Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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