Ankara Altındağ'da bir parke dükkanında yangın çıktı

05 Temmuz 2022 Salı, 09:44

Dün saat 22.00 sıralarında Altınpark Mahallesi Akbal Caddesi'ndeki bir parke imalathanesinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içinde emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler İstasyonu'ndaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Merkez, Kayaş ve Kurtuluş istasyonlarından da bölgeye takviye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, iş yerinde patlamalar yaşandı.

İş yerlerinin yandığını haber alan çalışanlar, içeride bulunan teknolojik ürünleri zarar görmeden kurtarmaya çalıştı. Yangın itfaiye görevlilerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Dört iş yeri yangından etkilenirken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.