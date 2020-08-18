Ankara’da polis bir genci böyle copladı: Abi ne yapıyorsun ya

18 Ağustos 2020 Salı, 20:50

Keçiören’de 4 trafik polisi bir gencin aracını Halil Sezai Erkut Caddesi’nde durdurdu. Araçtan inen genç ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis genci tokatladı.

Kendisini tokatlayan polisten uzaklaşan genç, tekrar arabasının başına geldi. Bu sırada diğer polisler aracın yanına gelirken koşarak gelen polisin elindeki copla gencin bacaklarına vurmaya başlaması görüntülendi.

Görüntülerde gencin “Abi ne yapıyorsun ya, abi ne yapıyorsun ya” bağırdığı duyuldu. Buna rağmen polis coplamaya devam edince genç aracını bırakarak olay yerinden koşarak ayrıldı.



