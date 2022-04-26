Ankara'da restoranda çıkan yangın, paniğe neden oldu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Yangın, saat 18.30 sularında Söğütözü Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle restoranın çatı katında başlayan alevler, kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyüyen yangın, çevredeki yurttaşlarda paniğe neden oldu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Can kaybının ve yaralının bulunmadığı yangın, restoranda küçük çaplı hasara yol açtı.
Elektrik aksamından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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