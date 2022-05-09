Antalya'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
Antalya'da otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş.'nin (21) çarptığı motosiklet sürücüsü Serdar Başak (29) ağır yaralanırken, kız arkadaşı Zozan Gönel (25) hayatını kaybetti. Ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. kaza sonrası 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görkem Sabri Ş. yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı 07 FG 153 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip yanarken, sürücü Serdar Başak ve kız arkadaşı Zozan Gönel yola savruldu.
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