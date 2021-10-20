Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
Antalya'ya, kurallar gereği bir kişinin kullandığı elektrikli scootera aynı anda binen 4 genç, tramvay yolunda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerden biri görüntü çeken kişiye, Selam olsun diyerek el salladı.
Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli scooterlar, turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor. Dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda scootera aynı adan 4 kişi bindi. Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı. Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği scooter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Scooterdakilerden biri, “Selam olsun” diye kameraya el sallarken, görüntü çeken kişinin “Düşeceksiniz, düşeceksiniz” sözleri kameraya kayıtlarına yansıdı.
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