Antalya’da mahalleyi dumana boğan yangın
Antalya’da 5 katlı apartmanın çatı dairesinde çıkan yangında mahalle adeta dumana boğuldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bina sakinleri ve çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.
Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1451 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Dumanları görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
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