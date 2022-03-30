Antalya’da mahalleyi dumana boğan yangın

30 Mart 2022 Çarşamba, 16:47

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1451 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Dumanları görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.