Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
Antalya'nın Kaş ilçesinde karaya vuran yunus, belediye hayvan barınağına nakledildi.
Patara Plajı'nda yaklaşık 1,5 metre boyunda 50 kilo civarında yunus fark edildi. Plajda deniz kamlumbağalarının takibi için görev yapan ekipten Ayfer Şirin, Patara Muhtarı Arif Otlu ve beraberindekiler, yunusu 3 kez denize bıraktı. Karaya dönen yunusun kurtarılması için AKUT Kaş Kalkan Birimi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediye Veteriner Hizmetlerine bilgi verdi. Verilen yönlendirme doğrultusunda yunus sahile taşınarak, su göleti oluşturuldu. Ardından Belediye Veteriner Hekimi, İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri yetkilileri ve Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilen yunus, Belediye Hayvan Barınağına nakledildi.
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