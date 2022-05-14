Antalya'da tabanca ile şaka ölüm getirdi

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:39

Olay, gece saatlerinde, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5896'ncı Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, Abuzer Ünder, tabancasını temizlemek için çıkartıp masaya koyduğu sırada yanına gelen kuzeni Akgün N., şarjörü olmayan tabancayı Ünder'e çevirip tetiğe bastı.

Tabancanın ateş almasıyla namludaki kurşunla vurulan Ünder, yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Ünder, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abuzer Ünder'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ünder, otopsinin ardından toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Akgün N.'yi gözaltına aldı. İfadesinde "tabancanın kazayla patladığını ve Abuzer Ünder'in ölümüne neden olduğunu belirten Akgün N., çok üzgün olduğunu söyledi. Akrabası Abidin Ünder, "Yaşanan olay herkese ders olsun. Kimse silahla oyun oynamaya kalkmasın" diye konuştu