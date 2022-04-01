Antalya'da yola bitişik arsada Roma mezarlığı bulundu
Antalya'da sokak arasında ve yola bitişik bir arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu. İki metrelik dev lahit parçasından yola çıkan kazı ekibi 1 ay içerisinde 3 lahit ve bir de anıt mezar buldu.
Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişiye ait 400 metrekarelik arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu. Üzeri bitki örtüsü ve toprakla kaplı 2 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki taşın bir kısmının görünmesi üzerine arsa sahibi Antalya Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Alanda yapılan incelemeler sonucunda arkeolojik kazı başlatıldı. Yaklaşık 1 aydır süren kazı çalışmaları sonunda 3 farklı lahit ve bir anıt mezar gün yüzüne çıkarıldı.
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