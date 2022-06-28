Apar topar sildiler... TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı!
TRT Spor Yıldız'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Türk Milli Takımları için hazırlanan videoda Arap ezgilerinin yer alması tepki çekti. TRT Spor Yıldız, hazırlanan videoyu apar topar sildi.
TRT Spor Yıldız'ın Türk Milli Takımları için hazırladığı video sosyal medyada tepki çekti.
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