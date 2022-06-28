Apar topar sildiler... TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı!

TRT Spor Yıldız'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Türk Milli Takımları için hazırlanan videoda Arap ezgilerinin yer alması tepki çekti. TRT Spor Yıldız, hazırlanan videoyu apar topar sildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 16:29
Apar topar sildiler... TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı!
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TRT Spor Yıldız'ın Türk Milli Takımları için hazırladığı video sosyal medyada tepki çekti.

"TRT Spor Dijital Olimpiyat köyünde" başlığıyla ve Akdeniz Oyunları etiketiyle paylaşılan gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı.

Bu gönderinin kısa süre içinde silinmesi tepkilerin önüne geçemedi.

TEPKİ YAĞDI

TRT'nin paylaştığı bu videoya tepki yağdı.

Hazırlanan videoda Arap ezgilerinin kullanılması dikkati çekti.

Kısa süre içinde video kaldırılmasına rağmen çok sayıda yorum yapıldı.


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