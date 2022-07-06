Apartmandaki yangın korku dolu anlar yaşattı
Denizli’de apartmanın 3. katındaki evde çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu. Binayı saran alevler itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanların yerini alevlere bırakmasının ardında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
Her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, bina ise kısa sürede boşaltıldı.
Yapılan çalışmaların ardından alevler bitişiğindeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bina kullanılamaz hale geldi.
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