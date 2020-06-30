Arınç'a sert tepki: Bu delikanlının hayatı paramparça oldu!

30 Haziran 2020 Salı, 14:43

Arınç’ın, geçen günlerde yaptığı açıklamada “FETÖ’de kimse masum değil” sözleri gündeme oturmuştu.

Mete Yarar ise Arınç’a çok sert tepki göstererek “Atabeyler Davası” olarak bilinen FETÖ kumpasıyla tutuklanan ilk subay olan Özel Kuvvetlerden Yüzbaşı Murat Eren’i örnek gösterdi.

Yarar, 14 yıldır yargılaması süren Murat Eren’in ordudaki yeteneklerini anlatırken FETÖ kumpasıyla yaşadıklarını “Bu delikanlının hayatı paramparça oldu, paramparça oldu. Yani bununla ilgili subay-astsubay çocuklarıyla ilgili bir laf söylese yanına iliştireceğim. Diyeceğim ki vicdanen konuşuyor. Herkes aynı vicdanla konuşuyor. Vicdan dediğiniz şey yalnızca bir gruba yönelik ise ona vicdan demiyorlar ona taraf diyorlar” sözleriyle aktardı.