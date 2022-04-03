Arnavutköy'de çatı yangını
İstanbul Arnavutköy'de bir binanın çatısı alev alev yandı.
Yangın, dün akşam Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatının alevlere teslim olduğunu gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın anı ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
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