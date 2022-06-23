Arnavutköy’de feci kaza: 5 yaralı
Arnavutköy-Yassıören yolunda 3 minibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Hatalı sollama yapan bir minibüs şoförü, önce diğer 2 minibüse çarptı daha sonra tarlaya uçtu. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Arnavutköy - Yassıören yolu Hadımköy ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LR 1460 plakalı minibüsün sürücüsü sollama yapmak için şeridinden çıktığı esnada önce 34 LR 1460 plakalı araca, sorasında ise 34 LK 5954 plakalı minibüse çarparak tarlaya uçtu.
Araçlarda bulunan toplamda 8 kişiden 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
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