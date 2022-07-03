Arnavutköy'de kuzenlerin kavgası cinayetle sonlandı
Arnavutköy'de, teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R.Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Arnavutköy'de dün akşam Atatürk Mahallesi Baltacı Sokak'ta iki kuzen arasında tartışma yaşandı. İddiya göre evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu.
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