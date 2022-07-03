Arnavutköy'de kuzenlerin kavgası cinayetle sonlandı

03 Temmuz 2022 Pazar, 10:29

Arnavutköy'de dün akşam Atatürk Mahallesi Baltacı Sokak'ta iki kuzen arasında tartışma yaşandı. İddiya göre evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu.

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