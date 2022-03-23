Asansörde mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe iddialara göre 45 dakikaya yakın mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki duvarı kırarak açtıkları delikten çıktı.
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