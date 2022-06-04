Aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu.
Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.
Video Haberler
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
- Bursa'da aile faciası: Amca her yerde aranıyor
- Aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
- İzmir'deki düğünde kötü sürpriz
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- 3 isme de kaybediyor
- Ozan Tufan iddiaları vardı! Avcı açıkladı...
- '400 milyar dolar Katar'da'
- Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibini açıkladı
- Haberlere 'Emine Erdoğan' sansürü
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- 'Bu akşam görevden alınabilir'