Aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

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Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu.

AA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:07

Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.

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