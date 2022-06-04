Aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:07

Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.



Haberin devamı





