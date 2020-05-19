Askerlik anısını anlatırken canlı yayında küfür etti
Hukukçu Faik Işık, canlı yayında askerlik anısını anlatırken küfür etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hukukçu Faik Işık, HaberTürk'te yayınlanan, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' programının konuğu oldu. Canlı yayında askerlik anısını anlatan hukukçu Işık, verilen her işi yaptığı için komutanının kendisini azarladığını ifade ederken küfür etti..
'LÜTFEN SÖZLERİNİZE DİKKAT EDİN'
Faik Işık, S....r git asteğmenim ya, sana eziyet etmek için aklıma gelen her işi verdim, seni cezalandırmak için ceza çekiyorum" dedi. Didem Arslan Yılmaz, bu sözler üzerine Faik Işık'a "Lütfen sözlerinize dikkat edin. Burası bir kanal ve şu an canlı yayındayız" ifadeleriyle uyarıda bulundu.
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