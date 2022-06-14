Ataköy sakinlerinin 'konut projesi' tepkisine şirketten yanıt: 'Burası hiçbir zaman yeşil ya da toplanma alanı olmadı'
Deprem toplanma alanı statüsündeki arsaya yeniden konut imarı verilmesine tepki gösteren basın açıklaması yaparak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki göstermiş; arsanın park olarak işlevinin devam etmesi gerektiğini söylemişlerdi. Son olarak, parselin sahibi olan şirketten açıklama geldi.
İstanbul Ataköy'de yaşayan yurttaşların epkisine neden olan konut projesiyle ilgili, parselin sahibi olan şirketten açıklama yapıldı. Albatros Turizm ve Otelcilik Şirketi adına yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın yeşil alan konusundaki hassasiyeti kullanılmak isteniyor. Burası hiçbir zaman yeşil ya da toplanma alanı olmadı" denildi.
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