Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi

11 Haziran 2022 Cumartesi, 17:49

Müzik öğretmeni Ömer Doğan, 2 yıl önce kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki aynı zamanda köyün de adını taşıyan Kutlu Ortaokulu'na atandı. Doğan, öğrencilerin müzik dersine ilgisini artırmak için kendisi ve müzik öğretmeni olan eşine ait bağlama, org ve gitarı da okula getirdi. Zamanla bazı öğrenciler bu enstrümanları çalmaya başlayınca, müzik dersine ilgi daha da arttı. Doğan, öğrenciler, öğretmen ve velilerin desteğiyle 'Uzun ince bir yoldayım' şarkısına klip çekip, sosyal medyada yayınladı.