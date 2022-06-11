Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
Aksaray'ın Kutlu köyündeki ortaokula 2 yıl önce atanan müzik öğretmeni Ömer Doğan (30), öğrencilerine müziği sevdirip, bazılarının enstrüman çalmasını sağladı. Doğan, ''Okula geldiğimde öğrencilerimiz yetirince müzik bilgisine ve kültürüne hakim değillerdi. Onlara enstrümanlarda müziği sevdirdik. Şu an 4 çocuğumuz güzel sanatlar lisesine gitmek istiyor. Öğrenciler, öğretmen ve velilerimizin desteğiyle yaptığımız klip de sosyal medya da ilgi gördü'' dedi.
Müzik öğretmeni Ömer Doğan, 2 yıl önce kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki aynı zamanda köyün de adını taşıyan Kutlu Ortaokulu'na atandı. Doğan, öğrencilerin müzik dersine ilgisini artırmak için kendisi ve müzik öğretmeni olan eşine ait bağlama, org ve gitarı da okula getirdi. Zamanla bazı öğrenciler bu enstrümanları çalmaya başlayınca, müzik dersine ilgi daha da arttı. Doğan, öğrenciler, öğretmen ve velilerin desteğiyle 'Uzun ince bir yoldayım' şarkısına klip çekip, sosyal medyada yayınladı.
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