Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
Ataşehir'de kurbanlık büyükbaş hayvanın tekmelediği kasap yaralandı.
Ataşehir'de kurban pazarında büyükbaş kurbanlık kesim öncesi direğe bağlandı. Sıra geldiğinde kurbanlık kesim alanına götürülmek istendi. Yürümemekte direnen kurbanlığın tekmelediği kasap bir anda yere yığıldı. Bayılan kasap hastaneye götürüldü. Kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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