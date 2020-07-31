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Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi

Ataşehir'de kurbanlık büyükbaş hayvanın tekmelediği kasap yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2020 Cuma, 17:49

Ataşehir'de kurban pazarında büyükbaş kurbanlık kesim öncesi direğe bağlandı. Sıra geldiğinde kurbanlık kesim alanına götürülmek istendi. Yürümemekte direnen kurbanlığın tekmelediği kasap bir anda yere yığıldı. Bayılan kasap hastaneye götürüldü. Kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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