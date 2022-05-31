Ataşehir'de oteli karıştıran kavga: Yumruklar havada uçuştu!

31 Mayıs 2022 Salı, 12:16

Ataşehir'de bulunan otele 20 Ekim 2021 tarihinde gelen Taner Eybek, arkadaşıyla otelin alt katında bulunan türkü bara girdi. Saat 04.00 sıralarında Eybek'in arkadaşı ve yan masada oturan bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, işletme sahibi tarafları dışarı çıkardı. Kavga otel lobisinde de devam etti. Taner Eybek, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Baygınlık geçiren Eybek'in çenesi kırıldı. Darbedilen Eybek ve arkadaşı otelden ayrılarak hastaneye gitti.



