Atını araca bağlayıp, işkence yapan sürücü serbest kaldı
Bursa’da, atını yularıyla hafif ticari araca bağlayıp götüren H.H.B. (60), önce gözaltına alındı; ardından ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şahsa bin 55 TL ceza kesildi.
Olay, önceki gün Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Balıkçı Yolu Caddesi’nde atını yularıyla kullandığı hafif ticari araca bağlayıp götüren H.H.B.'in o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hayvanların sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti.
PARA CEZASI VERİLDİ, SERBEST BIRAKILDI
Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücünün H.H.B. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan H.H.B.’ye Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam bin 55 TL ceza kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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