Avcılar'da yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti

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Avcılar'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, sürücülerden biri diğerine bıçak çekti. Eşine bıçak çekildiği sırada yanında bebeğiyle oturan kadın, "Yapma ne olursun, çocuğum var' diye bağırdı. Kadının tepkisi nedeniyle araç sürücüsü geri çekilse de, elinde tuttuğu bıçakla tehdit etmeyi sürdürdü.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:26

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, öfkesini kontrol edemeyen sürücü elinde bıçakla aracından indi.

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Avcılar bıçak yol verme sürücü bıçaklı kavga

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