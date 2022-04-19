Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
Ayasofya Camisi'nin tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’nda tahribat meydana geldiği tespit edildi. Yurttaşların uyardıkları güvenlik görevlisinin yaptığı açıklama tepki çekti
Sanat Tarihi Derneği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ayasofya Camisi'nde meydana gelen tahribat ortaya çıktı.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’nın tahrip edilmesine sosyal medyada tepki gösterildi.
Güvenlik müdürünü uyaran Sanat Tarihi Derneği yetkilileri ‘sorumsuz’ açıklamalarla karşılaştı.
Derneğin paylaşımında “Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisi'nin, tarihi 'İmparatorluk Kapısının' bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım. Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine ismini Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın Sorumlu Müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef.Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya’ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirtip tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettim” ifadelerine yer verildi.
"BU OLAYA SESSİZ KALMAYIN"
Dernek yetkilileri, görevlinin kamera kayıtlarının olmadığını belirtmesi üzerine ilgili makamların harekete geçmesi için çağrıda bulundu.
İşte o paylaşımlar: Fakat komik bir şekilde kamera kayıtlarının olmadığını ve zaten büyütülecek bir şey olmadığını kendilerinin orayı tamir edeceklerini söyledi. Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması İçin Savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi.
Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisinden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması İçin ayrı ayrı şikayetçi olacağız. Saygılarımızla. Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu
Lütfen bu olaya sessiz kalmayın. Gereğinin yapılmasını ve bir an önce soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
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