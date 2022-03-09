Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı: 'Fiyat artışlarının önüne geçmek mümkün olmayacak'
Ekonomik kriz ve artan maliyetler nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten ve Ulusal Süt Konseyi’nden süt fiyatını yükseltmesini isteyen üreticiler, "Mart ve nisan aylarında yaşanacak fiyat artışlarının önüne geçmek mümkün olmayacak" uyarısında bulundu. Yem sanayicileri ise "Fabrikalar yem sattığında yerine yenisini koyamıyor. Hammadde çok pahalı" diyor.
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