Aynı gün 3 eve girip hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:09

17 Mayıs 2022 tarihinde Bağcılar, Güneşli mahallesinde bir evden hırsızlık meydana geldi. Bu olaydan bir kaç saat sonra aynı semtte bir başka eve giren hırsızlar aynı gün Küçükçekmece'de ortaya çıktı. Park halindeki bir otomobilin plakasını çalan hırsızlar Küçükçekmece'de bir eve daha girerek hırsızlık yaptılar.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobili ve plakasını tespit etti. Hırsızlıkların aynı kişiler tarafından yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin hırsızlıklarda kullandıkları otomobilin Sultangazi, 50.yıl Mahallesi, 2000. sokak üzerinde bulunduğunu belirleyince harekete geçti. Araç içinde bulunan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yıldırım T.K.(21)'nın daha önceden 19 kez, , Şahin Ö.(24)'nün 14 kez, Ramazan Y.(22)'nin 22 kez polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



