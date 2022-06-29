Bağcılar'da çöp kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki Emirhan öldü
Bağcılar'da belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki Emirhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
15 Temmuz Mahallesi'nde sabah saatlerinde dedesi, 3 yaşındaki Emirhan Aslan'ı Fatih Sultan Mehmet Parkı'na götürdü. Çocuk iddiaya göre saat 10.30 sıralarında parktan çıktı.
İddiaya göre dedesinin elinden kaçan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Aslan Bağcılar Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Emirhan Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emirhan Arslan'ın cansız bedeni Bağcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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