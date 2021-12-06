Bağdat Caddesi'nde dehşet anları
Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsü trafikte kendisini sıkıştıran sürücüye saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı.
İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı. Öfkeli motosiklet sürücüsü hırsını alamayınca sürücünün yanına giderek kapısını açtı. Daha sonra ise kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu. Trafikte dehşeti yaşayan otomobil sürücüsü, son anda aracının kapısını kapatarak saldırgandan kurtuldu. Motosiklet sürücüsü çevredeki yurttaşların araya girmesiyle saldırıya son verdi.
O anları ise başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün "Beni mi öldüreceksin, Beni mi öldüreceksin" diyerek kaskıyla otomobile vurduğu görülüyor.
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