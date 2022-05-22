Bahçelievler'de feci kaza: 1'i hamile 3 yaralı

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İstanbul Bahçelievler E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, iki araca çarptı. Biri hamile 3 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı

İHA
22 Mayıs 2022 Pazar, 13:26

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil takla atarak yan yola savruldu. Takla atan otomobildeki üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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