Bahçelievler'de feci kaza: 1'i hamile 3 yaralı

22 Mayıs 2022 Pazar, 13:26

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil takla atarak yan yola savruldu. Takla atan otomobildeki üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin devamı...