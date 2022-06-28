Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na çağrılmasına tepki gösterdiği açıklamasında Karl Marx'ı telaffuz edememesi dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na çağrılmasına tepki gösterdi.
Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun İslam dünyasıyla ilgili bir sempozyumda ‘Din halkın afyonudur’ diyen Kars Marlks'tan (Karl Marx) alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız?" ifadelerini kullandı.
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