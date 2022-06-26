Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, dünya evine girdi

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 22:43
<p>Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi.</p>

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi.

<p>İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.</p>

İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


fenerbahçe Dimitris Pelkas evlilik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler