Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması: 'Maske başta olmak üzere birçok konu değerlendirilecek'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelenmesine ilişkin olarak, "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik" dedi.
İl durum değerlendirmeleri kapsamında Adıyaman'da bulunan Sağlık Bakanı Koca, en önemli toplantılarından birini yapacağını söylediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Koca, "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik" dedi.
Koca, maske kullanımı hakkında "Bilim Kurulu okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bu konuda önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklanmış olacak" açıklamasını yaptı.
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