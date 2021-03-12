Bakan Koca'dan iki farklı açıklama! Sosyal medyada tepki çekti

12 Mart 2021 Cuma, 10:39

Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, “Nüfusun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılarsak, salgın ağır baskı olmaktan çıkacak” ifadelerini kullandı.

Halbuki Fahrettin Koca daha geçen ay 25 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “En geç Mayıs’a kadar 52,5 milyonu, 20 yaş üzeri herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız” dedi.

Bakan Koca’nın “ilkbahar” dediği aşılama takvimi “sonbahar” aylarına ertelenince sosyal medyada büyük tepki oluştu.