Bakan Mustafa Varank: Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir

19 Mart 2022 Cumartesi, 15:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya'nın Merzifon ilçesinde inşaatı tamamlanan fabrika binaları ve OSB hizmet binasının açılışına katıldı. Varank, düzenlenen törenin ardından OSB’de çalışan 6 bin 488 kişinin her biri için fidan dikimi yapılacak etkinliğe katıldı.

Programlara AKP Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kent protokolü, sanayici ve iş insanları da katıldı.

Konuşmasında daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öven Varank, "Bakınız Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir. Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir. Ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir. Ülkemizi ekonomisi en güçlü ilk on ülke arasına sokma konusunda dertlidir. Vatandaşlarımızı daha fazla refaha kavuşturma konusunda dertlidir. İşte bu yüzden bizlerin, bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.







