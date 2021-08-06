Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarını inceledi. Acılı yurttaşlar Bakan Pakdemirli’ye sert tepki gösterdi.
Bir yangınzede bakan Pakdemirli’ye “Bu devletin helikopterleri neredeydi. İnsanların malı mülkü yandı burada. Yazıklar olsun bu hükümete. Hükümet İstifa!” diyerek hükümetin orman yangınlarına ilişkin yetersiz müdahalesini eleştirdi.
Günler öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’da Manavgat’ta sert tepkilere maruz kalmıştı.
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