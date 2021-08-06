Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada

06 Ağustos 2021 Cuma, 15:40

Bir yangınzede bakan Pakdemirli’ye “Bu devletin helikopterleri neredeydi. İnsanların malı mülkü yandı burada. Yazıklar olsun bu hükümete. Hükümet İstifa!” diyerek hükümetin orman yangınlarına ilişkin yetersiz müdahalesini eleştirdi.

Günler öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’da Manavgat’ta sert tepkilere maruz kalmıştı.