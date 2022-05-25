Bakanlar durdurulamayan 'kira artışları' nedeniyle dün toplandı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:43

Piyasadaki fahiş kira fiyatlarının ardından hükümet harekete geçiyor. Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında dün saat 19.00’da bir toplantı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira ve ev fiyatlarındaki artış hakkında "Hep esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. Bir milyon 130 bin rakamına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek" dedi.

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