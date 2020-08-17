Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Afetlere Hazırlık Haftası' kapsamında İstanbul'da 'Afet Eğitim Merkezi' açılışına katıldı. Programın sonunda Soylu ve Kurum, similasyon merkezini inceleyerek sanal deprem similatörüne girdiler.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Afetlere Hazırlık Haftası' kapsamında İstanbul'da 'Afet Eğitim Merkezi' açılışına katıldılar. Programın sonunda Soylu ve Kurum, similasyon merkezini inceleyerek sanal deprem similatörüne girdiler.
İstanbul Yeşilköy'de bulunan Afet Eğitim Merkezi'nin açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.
Ardından similasyon merkezinde incelemeler yapan Soylu, Kurum, vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, deprem similatörüne katıldılarak deneyimlediler. Daha sonra ise sel similatörünü de incelediler.
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